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Советник по инвестициям и член преступной группировки. В Японии казнили двоих человек за преступление 30-летней давности

Сегодня, 08:57
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Абсолютное большинство японцев поддерживает смертную казнь

В Японии казнили 60-летнего члена преступного синдиката и 67-летнего бывшего советника по инвестициям за убийства, совершенные в 1988 году.

Как сообщает японское агентство Kyodo, 30 лет назад они ограбили и убили президента, а также сотрудника инвестиционно-консультационной компании.

В текущем году в Японии казнили уже 15 человек, этот показатель стал самым большим за последние десять лет.

В камерах смертников находятся еще 107 человек.

Предыдущая смертельный приговор был исполнен в июле. Тогда казнили шестерых членов экстремистской секты Аум Синрике, которые оставались в тюрьмах после казни лидера секты Секо Асахары.

По данным опроса 2014 года, около 80% японцев поддерживали смертную казнь в стране и только 9% выступали за то, чтобы отменить такое наказание.

Теги:   Преступление Смертная казнь Япония

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