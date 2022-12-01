Советник Эрдогана заявил, что наземная операция в Сирии может начаться в любой день

1 декабря, 03:34
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Турецкие военные на границе с Сирией (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Турецкие военные на границе с Сирией (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Спикер и советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что наземная операция в Сирии может начаться в любой момент.

Об этом сообщает Hürriyet.

“Операции могут проводиться разными способами. Это может быть завтра, на следующей неделе или когда-либо", - заявил Калин.

Советник Эрдогана сообщил, что Турция продолжает работать над созданием 30-километровой зоны безопасности вдоль своей границы.

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“Мы говорим то же: Слушайте, остановитесь в 30 км от границы. Не пытайтесь проникнуть в Турцию. Когда вы это сделаете, мы немедленно ответим“, – сообщил Калин.

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Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что операция Турции в Сирии и Ираке угрожает персоналу США, работающему в этих странах над ликвидацией ИГ.

20 ноября Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что делает операцию Пендже-Килич (Коготь-меч) в соответствии с правом на самооборону по ст. 51 Устава ООН.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Турция Сирия Реджеп Тайип Эрдоган

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