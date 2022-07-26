«Достойно Геббельса». Советница Орбана подала в отставку после его скандальной речи о «смешении рас»

26 июля, 17:36
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:John Thys/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:John Thys/Pool via REUTERS)

Советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужа Хегедюс уволилась после его скандальной речи, в которой тот выступил против "смешения рас". Об этом сообщает венгерское издание hvg.hu во вторник, 26 июля.

Хегедюс, которая отвечала за социальную интеграцию, подтвердила, что подала в отставку, и переслала газете свое письмо Орбану.

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В письме она заявила, что речь Орбана противоречила всем ее ценностям, была откровенно расистской и «понравилась бы даже Геббельсу», а премьер зашел слишком далеко.

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«Не знаю, как вы, читая речь, не заметили, что подаете чисто нацистский текст, достойный Геббельса… Но из-за серьезности этого факта в этот раз я не могу закрыть на него глаза, несмотря на нашу почти 20-летнюю дружбу», — сказано в письме.

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Виктор Орбан вызвал шквал критики со стороны оппозиционных партий и европейских политиков из-за заявления о том, что он выступает против «смешения» европейских и неевропейских рас, а страны, где они «смешиваются», «не являются нациями». Орбан также выступил против военной помощи Украине для ее защиты от полномасштабной агрессии России.

Орбан – это венгерский Путин? – Михаил Драпак

https://www.youtube.com/embed/4tWOTTpr2VQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Венгрия Виктор Орбан Расизм

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