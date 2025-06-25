Белый дом начал нанимать обратно ранее уволенных сотрудников в Совете национальной безопасности , сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Перезагрузка штата проводится по указанию государственного секретаря Марко Рубио, который исполнял обязанности советника по национальной безопасности в течение месяцев после отстранения Майка Вальца в мае, утверждают журналисты.

По словам источников, к некоторым людям, которые были уволены из Совета нацбезопасности в начале этого года, обратились с просьбой вернуться.

Новые сотрудники являются частью реструктуризации Рубио, а не прямым ответом на текущие события, сказал один из сотрудников, который попросил не называть его имени, обсуждая частные вопросы.

«Этот шаг сигнализирует о том, что администрация ищет больше помощи для решения внешнеполитических вызовов, включая напряженные отношения с Китаем, продолжающийся конфликт Израиля в Газе, последствия атак США и Израиля на Иран и войну в Украине», — говорится в материале издания.

После того, как Белый дом уволил десятки сотрудников Совета в мае, в нем осталось лишь несколько десятков, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Белый дом стремился превратить Совет национальной безопасности в меньшую организацию, сосредоточенную на внедрении политики Трампа.

Совет национальной безопасности, в который на самом высоком уровне входят советник по национальной безопасности, вице-президент, государственный секретарь и секретарь обороны и другие, был создан в 1947 году для координации внешней, оборонной и внутренней политики правительства, чтобы президент учитывал многочисленные факторы при принятии решений.

Размер Совета постоянно рос с примерно двенадцати сотрудников в начале до более 400 во времена бывшего президента Барака Обамы. Некоторые союзники Трампа давно утверждают, что Совет давно назрел для сокращения, поскольку он «раздулся» при предыдущих президентах, которые в значительной степени полагались на него в формировании политики.

В конце мая СМИ сообщали, что администрация Трампа отправила более 100 чиновников Совета национальной безопасности в Белом доме в административный отпуск.