Совершивший нападение на прохожих с ножом в Париже был выходцем из Чечни – Reuters

Напавший с ножом на прохожих в центре Парижа был выходцем из Чечни 1997 года рождения, сообщает Reuters.

Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло в субботу вечером, в одном из центральных районов Парижа. В результате атаки погиб один человек и четверо получили ранения, полиция ликвидировала нападавшего.

Прокурор французской столицы Франсуа Моленс сообщил, что по словам очевидцев, во время нападения преступник кричал "Аллах акбар".

Террористическая группировка "Исламское государство" уже взяла на себя ответственность за нападение.