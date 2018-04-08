Совбез ООН встретится в понедельник по поводу химической атаки в Сирии

Ряд стран созывает срочную встречу для обсуждения сообщений об использовании химического оружия на территории Сирии

Представители Совета Безопасности ООН соберутся 9 апреля, в понедельник, после недавней химической атаки в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар созывают срочную встречу для обсуждения сообщений об использовании химического оружия на территории Сирии. Встреча назначена в понедельник", – сообщается в твиттере миссии Великобритании при ООН.

UK, France, US, Poland, Netherlands, Sweden, Kuwait, Peru and Cote d'Ivore have called an emergency meeting of #UNSC to discuss reports of chemical weapons attack in #Syria. Meeting expected on Monday. - UK at the UN ???????? (@UKUN_NewYork) 8 апреля 2018 г.

Ранее к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН призвал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Министр иностранных дел заявил, что Франция решительно осуждает действия сирийских силовиков, а химическую атаку считает "отвратительным нарушением международного гуманитарного права" и "тревожным сигналом".

Евросоюз также отреагировал на использование химического оружия. "Свидетельство говорят в пользу того, что режим (Башира Асада - прим. Ред.) Устроил еще одну химическую атаку", - говорится в заявлении Евросоюза.

Брюссель также осуждает применение химоружия и призывает международное сообщество к "немедленного ответа".

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. А президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявил, что российская сторона не должна препятствовать расследованию сообщений о возможных новых случаях применения химического оружия в Сирии.