Совбез ООН встретится в понедельник по поводу химической атаки в Сирии

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Ряд стран созывает срочную встречу для обсуждения сообщений об использовании химического оружия на территории Сирии

Ряд стран созывает срочную встречу для обсуждения сообщений об использовании химического оружия на территории Сирии

Представители Совета Безопасности ООН соберутся 9 апреля, в понедельник, после недавней химической атаки в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар созывают срочную встречу для обсуждения сообщений об использовании химического оружия на территории Сирии. Встреча назначена в понедельник", – сообщается в твиттере миссии Великобритании при ООН.

Ранее к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН призвал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Министр иностранных дел заявил, что Франция решительно осуждает действия сирийских силовиков, а химическую атаку считает "отвратительным нарушением международного гуманитарного права" и "тревожным сигналом".

Евросоюз также отреагировал на использование химического оружия. "Свидетельство говорят в пользу того, что режим (Башира Асада - прим. Ред.) Устроил еще одну химическую атаку", - говорится в заявлении Евросоюза.

Брюссель также осуждает применение химоружия и призывает международное сообщество к "немедленного ответа".

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. А президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявил, что российская сторона не должна препятствовать расследованию сообщений о возможных новых случаях применения химического оружия в Сирии.

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