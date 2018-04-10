Совбез ООН: США инициируют новое расследование об использовании химического оружия в Сирии

США готовятся к ответным мерам из-за химатаки в Сирии

США инициируют в Совбезе ООН голосование по резолюции о новом расследовании об использовании химического оружия в Сирии, заявила постпред США в ООН Никки Хейли, пишет Reuters.

Отмечается, что американские дипломаты распространили текст резолюции.

Для принятия документа достаточно девяти голосов.

Ранее постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатра подчеркнул, что заявление Сирии об уничтожении в 2013 году всех запасов химического оружия было лживым.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе. Кроме того, представитель России Василий Небензя заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.