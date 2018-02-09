Совбез ООН снял санкции с чиновника из КНДР на время Олимпиады

Совет Безопасности ООН разрешил временно отменить санкции в отношении председателя спортивного комитета КНДР Чхве Хви.

Отмена санкций даст чиновнику возможность посетить Олимпиаду в Южной Корее в составе северокорейской делегации, сообщает DW.

В то же время МИД Южной Кореи отметил, что отмена санкций носит временный характер.

Чхве Хви был внесен в санкционный список, подразумевающий запрет на выезд из страны, решением Совбеза ООН в июне 2017 года. Тогда чиновник был заместителем начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Потом его на этом посту сменила Ким Е Чжон - сестра корейского лидера Ким Чен Ына. Она тоже включена в состав делегации.

Ким Е Чжон находится под санкциями США из-за обвинений в нарушении прав человека, но в черном списке Совета Безопасности ООН ее нет.

В последний раз подобный визит функционеров столь высокого уровня из КНДР в Южную Корею состоялся после Корейской войны в 1953 году.