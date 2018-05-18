Немцы считают Россию более надежным партнером, чем США - соцопрос

Россию назвали надежным партнером 36 процентов респондентов, а США - лишь 14 процентов

Соцопрос, проведенный по заказу телекомпании ZDF показал внешнеполитические предпочтения жителей Германии.

Согласно данным социологов, 82 процента немцев считают, что США при президенте Трампе не являются надежным партнером в политической сфере. Доверяют Америке Трампа лишь 14 процентов респондентов.

Как пишет DW, дефицит доверия особенно заметен на фоне отношения немцев к России и Китаю. Например, Россию назвали надежным партнером 36 процентов респондентов. Противоположного мнения придерживаются 58 процентов немцев. В отношении к Китаю мнения немцев разделились поровну: 43 процента считают эту страну надежным партнером и ровно столько же - ненадежным.

Наибольшее доверие к России (61 процент) испытывают сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Среди левых России доверяют 45 процентов, а не доверяют - 49 процентов. Наибольший скепсис к России испытывают приверженцы христианских партий (61 процент), СДПГ (65 процентов), Свободных демократов (58 процентов) и "зеленых" (74 процента).