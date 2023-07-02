40 сотрудников посольства РФ покинули Румынию спецрейсом

2 июля, 00:48
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Румыния выслала россиян, которые работали в посольстве (Фото:REUTERS/Jim Young)

Румыния выслала россиян, которые работали в посольстве (Фото:REUTERS/Jim Young)

В субботу, 1 июля, 40 сотрудников посольства России в Бухаресте вместе с семьями покинули Румынию спецрейсом в Москву.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

МИД Румынии сообщил, что такое решение «демонстрирует текущий уровень двусторонних отношений в контексте начала агрессивной войны РФ против Украины». Часть россиян покинула страну ранее.

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«МИД информирует, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами их семей собираются покинуть территорию Румынии на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании. Эта мера отражает выполнение решения румынской стороны в установленные сроки в соответствии с процедурами, используемыми другими государствами-членами ЕС в аналогичных ситуациях», — заявили в МИД.

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8 июня Румыния объявила о высылке более 50 сотрудников посольства России в стране.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Румыния Посольство РФ

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