Сотрудники Google по всему миру устроили масштабную акцию протеста

Работники Google в офисах во всем мире 1 ноября устроили беспрецедентную акцию протеста, требуя изменить отношение к женщинам в корпорации.

Работники, участвующие в акции протеста, покидают свои рабочие места в 11.00 по местному времени, сообщает ВВС Украина.

На столе они оставляют записку для коллег: "Я не на месте, поскольку вместе с другими сотрудниками Google участвую в акции протеста против сексуальных домогательств, непристойного поведения, непрозрачной политики и культуры поведения на рабочем месте, которая не подходит для всех".

Среди требований, которые выдвигают участники акции, в частности, отменить положения о принудительном арбитраже, которое часто вносят в контракты в компаниях Кремниевой долины. Такое положение предусматривает, что любые споры нужно решать внутри компании, а не через суд или другим способом.

Критики принудительного арбитража утверждают, что это мероприятие используют не только для сохранения репутации компании и лица, которое обвиняют, но и для того, чтобы заставить жертву молчать, ведь таким образом она не может подать апелляцию на принятое решение или предпринять дальнейших действий.

Руководство Google обещает прислушиваться к предложениям сотрудников по улучшению политики компании, чтобы воплотить их идеи в жизнь.

На прошлой неделе стало известно о том, что один из менеджеров компании, создатель платформы Android Энди Рубин имел внебрачную связь с одной из сотрудниц, которую он склонял к оральному сексу в 2013 году.

Через несколько дней после публикации расследования Рубин взял отпуск в компании Essential для "решения личных дел". Также разработчик написал в своем блоге, что отрицает любые обвинения в свой адрес.