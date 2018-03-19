Сотрудники Белого дома подписали соглашения о конфиденциальности по запросу Трампа - WP

Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности, сообщает газета Washington Post.

Как пишет издание, в первые месяцы после инаугурации Трамп обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности. Отмечается, что некоторые из чиновников сначала отказались, но под давлением Райнса Прибуса, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата Белого дома, подписали.

Издание подчеркивает, что в их распоряжение попал черновик соглашения, доступа к окончательной версии нет.

Согласно черновику документа, сотрудник Белого дома должен будет выплатить штраф федеральному правительству за любое несанкционированное раскрытие "конфиденциальной" информации, определяемой как "вся непубличная информация, которую я узнаю или к которой получаю доступ в ходе моих официальных обязанностей на службе правительства Соединенных Штатов в штате Белого дома", включая "общение ... с представителями прессы" и "с сотрудниками федеральных, государственных и местных органов власти".

В черновике соглашения отмечается, что запрет действует на раскрытие конфиденциальной информации в любой форме, в том числе "публикацию произведений художественной литературы, содержащих любые упоминания о деятельности Белого дома, федеральных агентств, иностранных правительств или других организаций, взаимодействующих с правительством Соединенных Штатов, которые основаны на конфиденциальной информации".

Газета отмечает, что черновой документ подразумевает сохранение конфиденциальности и по истечении срока пребывания Трампа на посту президента.