В Вашингтоне сотрудник посольства России затоптал подсолнухи, которые принесли дети
Сотрудник российского посольства в Вашингтоне топчет подсолнухи (Фото:Oksana Markarova / Facebook)
Сотрудник посольства России в Вашингтоне затоптал подсолнухи, которые туда принесли две девочки. Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook в понедельник, 1 августа, и опубликовала фото.
Она также рассказала, что подсолнухи, которые активисты и дипломаты высадили напротив посольства страны-агрессора в апреле, тоже были уничтожены — их вырвали с корнем.
«Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низко, как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность», — добавила Маркарова.
Дипломат отметила, что страну-агрессора раздражает каждый символ, который напоминает миру о борьбе и достоинстве украинского народа и о российских преступлениях: «Ответственность обязательно наступит на международном трибунале, а до этого всем следует видеть и помнить их лица и „поступки“. Документировать и делать соответствующие выводы».
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