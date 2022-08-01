В Вашингтоне сотрудник посольства России затоптал подсолнухи, которые принесли дети 1 августа, 21:52 Сотрудник российского посольства в Вашингтоне топчет подсолнухи (Фото:Oksana Markarova / Facebook)

Сотрудник посольства России в Вашингтоне затоптал подсолнухи, которые туда принесли две девочки. Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook в понедельник, 1 августа, и опубликовала фото.

Она также рассказала, что подсолнухи, которые активисты и дипломаты высадили напротив посольства страны-агрессора в апреле, тоже были уничтожены — их вырвали с корнем.



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«Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низко, как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность», — добавила Маркарова.



Дипломат отметила, что страну-агрессора раздражает каждый символ, который напоминает миру о борьбе и достоинстве украинского народа и о российских преступлениях: «Ответственность обязательно наступит на международном трибунале, а до этого всем следует видеть и помнить их лица и „поступки“. Документировать и делать соответствующие выводы».

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