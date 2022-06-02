В России уволили сотни солдат из-за отказа участвовать в войне против Украины — WSJ 2 июня, 10:05 Цей матеріал також доступний українською Сотни российских солдат отказались воевать в Украине (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В России уволили сотни солдат из-за отказа участвовать в войне против Украины на ранних этапах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы.



Война России против Украины — главные события 2 июня

Издание отмечает, что по данным военных аналитиков и чиновников из Украины, это число может быть намного больше.

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Представитель Пентагона отметил, что в апреле российская армия потерпела серьезное поражение, потеряв тысячи своих военных и тысячи единиц техники. Проблема усугубляется дезертирством и неподчинением солдат, военнослужащих МВД и Росгвардии.

При этом российские власти опасаются дополнительного внимания в случае наказания уклонистов.

Наказанием за уклонение от службы в РФ чаще всего становится увольнение со службы. Поскольку Россия не объявила войну Украине, у нее мало юридических оснований для начала уголовного преследования тех, кто отказывается служить за границей.

WSJ поговорил с российским солдатом Альбертом Сахибгареевым.

По его словам, 8 февраля его направили на военные учения в Белгородскую область. Сахибгареев сказал, что у большинства военнослужащих на его базе конфисковали телефоны и приказали носить бронежилеты. 24 февраля он проснулся от близкого артиллерийского обстрела. Сахибгареев узнал о нападении России на Украину после того как тайком просмотрел Telegram-каналы. Он испугался, сбежал из части и спрятался.

«Никто из нас не хотел этой войны», — рассказал Сахибгареев изданию.

Издание получило приказ от 4 марта об увольнении нескольких сотен военных.

В публикации также упоминается решение гарнизонного военного суда в Нальчике по делу об увольнении 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии за отказ воевать в Украине.

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