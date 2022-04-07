Уходят в отказ. Сотни российских военнослужащих пишут рапорты об увольнении или дезертируют, чтобы не воевать в Украине 7 апреля, 21:57 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Большие потери армии РФ в живой силе и технике увеличивают число тех, кто отказывается воевать (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Факты, свидетельствующие о нежелании российских военных и нацгвардейцев принимать участие в войне против Украины, были известны с первых дней вторжения, по мере ужесточения боев отказников и дезертиров становилось все больше. Из допросов российских пленных и перехваченных разговоров оккупантов с родственниками следует, что командиры грозили им тюрьмой за неповиновение.



НВ разбирался, насколько массовыми в российских войсках являются отказы от «украинской командировки», что происходит с теми, кто категорически возражает против отправки на фронт, и как это может повлиять на боеспособность сил агрессора.



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…О том, что около 60 военнослужащих из одной из частей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ (город Псков) отказались ехать в Украину для участия в военных действиях, 7 апреля сообщило издание Псковская губерния. Десантников вывели на территорию Беларуси, после чего вернули на место дислокации в Псков. Многие возвращаться на войну отказались.

Им угрожают уголовным преследованием за дезертирство или неисполнение приказа, но «они и (что важно) их семьи стоят на своем», утверждает газета. По ее сведениям, командование части не принимает рапорты на увольнение, поэтому многие подают их через военную прокуратуру.

Речь идет об «элитных» десантных подразделениях армии агрессора. Впрочем, «эпидемия» отказов от участия в путинской авантюре затронула практически все рода войск и регионы России.

«Пусть лучше посадят, чем убьют»

25 февраля командование предложило взводу оперативной роты ОМОН РФ Пластун отправиться из оккупированного Крыма на материковую Украину. Командир и 11 бойцов отказались. Их вернули в Краснодар, а затем уволили. Все омоновцы подали иски о незаконном увольнении, но позже девять из них отозвали жалобы, сообщала российская правозащитная группа Агора.



С первых дней марта сообщения об отказах как срочников, так и контрактников от участия в агрессии активно публиковали украинские СМИ, но и в России о них становилось известно вопреки цензуре:

…участвовать в боях не захотели 11 омоновцев из Хакасии. Из амуниции у них были только средства для подавления протестов — щиты и дубинки, при этом они попали под обстрел из тяжелого вооружения ВСУ. Семеро были ранены, один пропал без вести, утверждал корреспондент издания Новый Фокус.

…украинское издание Ґрати писало, что воевать отказались около 80 российских морпехов — они попали в зону боевых действий в Херсонской области, часть оказалась под минометным обстрелом.

…командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа также выступил против участия в войне на территории Украины, информировал Генштаб ВСУ.

…70% личного состава БТГр № 1 и 90% БТГр № 2 38-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка, Амурская область) 35-й общевойсковой армии написало рапорты на увольнение с воинской службы. Командующий армией генерал-лейтенант Санчик вернул все рапорты обратно, заявил украинский журналист Роман Цимбалюк, который до начала войны работал в Москве.

…около 300 контрактников из 4-й гвардейской военной базы, где служат жители оккупированной Южной Осетии, вернулись домой спустя две недели после отправки в Донецкую область, причиной стала гибель одного из бойцов и запрет российского офицера на эвакуацию тела, писала Медиазона.

В перехваченных разговорах оккупантов с друзьями, родственниками и сослуживцами, которые публикуют СБУ и замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, тема бегства с войны фигурирует постоянно.

В начале войны неназванный российский офицер говорит собеседнику, что в часть прибыло 54 бойца, из них 39 — «возвращенцы», беглые солдаты, которых поймали и принудительно вернули на фронт.

Супруга военного рассказывает, что трех сбежавших его однополчан по возвращению домой вызвали в комендатуру: «Они с такими глазами приехали, видно, что страшно. Сказали: пусть лучше посадят, чем убьют».



Мать одного из оккупантов утверждает, что молодые бойцы специально простреливают себе руку или ногу, чтобы вернуться.



Еще один член армии вторжения пересказывает приятелю слухи о двух сослуживцах, решивших «свалить» из Украины: «Когда колонна шла, КамАЗы-топляки (топливозаправщики — ред.) уехали. С ними съ**ались те, кто хотел уехать домой, и их топляки расстреляли».



Пленный российский техник признавался на допросе в СБУ, что дезертирство приняло хаотичный характер: «Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит… Нам угрожают семью годами тюрьмы, и это единственное, что держит».



(Не)реальный срок

Отказникам сулят уголовные дела и пугают длительными сроками заключения за дезертирство, но о случаях приведения угроз в исполнение неизвестно. Издание Медиазона пообщалось с юристом из Приморского края Максимом Гребенюком, который с конца февраля помогает военным и сотрудникам Росгвардии, «попавшим в сложную правовую ситуацию из-за последних событий».

По его словам, сейчас в кабинетах военных прокуроров и следователей в РФ скопилась «масса рапортов отказников, там стопки уже до потолка». «Прокуроры и следователи не знают, что делать с ними, — говорит Гребенюк. — Дело возбуждать нельзя, не направлять материалы никуда — тоже нельзя, поэтому они ничего и не делают. Только участвуют в запугивании военнослужащих».

В рапортах в основном говорится, что военнослужащие не желают «отправляться на передний край, на верную гибель», отмечает адвокат. Но в условиях, когда власти отрицают факт войны, это нельзя считать дезертирством.

Российские солдаты, сдавшиеся в плен в Черниговской области / Фото: mil.in.ua

В российском Уголовном кодексе есть 22 статьи, которые образуют главу 33 — преступления против военной службы. К преследованию за отказ воевать с Украиной можно подвести лишь одну из них — «неисполнение приказа, причинившее существенный вред интересам службы». Впрочем, настаивает Гребенюк, доказать состав преступления по ней невозможно: «Проблема в том, что приказов об участии в боевых действиях на заграничной территории не существует, ведь у нас не введено военное положение. Военнослужащих просто ставят перед фактом — едем туда, открываем огонь там».

Единственная возможная санкция — увольнение отказавшихся идти на фронт за невыполнение контракта. По данным юриста, в одной из частей после массового отказа командование Росгвардии ознакомило сразу 500 военнослужащих с проектом приказа об увольнении в связи с «самовольным отказом продолжать участие в выполнении служебно-боевых задач». Это случилось примерно через неделю после начала войны.

Но официально из этой части никого не уволили, а всех, кто написал рапорт, просто отправили в отпуск. Сколько росгвардейцев передумало и согласилось отправиться воевать, Гребенюку неизвестно.

Приказ об увольнении можно обжаловать. К юристам сейчас обращаются все чаще, рассказал сайту Кавказ.Реалии краснодарский адвокат Михаил Беньяш. «Если оценивать число лиц, оказавшихся в схожей ситуации, и чьи представители ко мне обратились, — их около двух с половиной сотен. Обратившиеся выступали в интересах целых групп. Обращения поступали со всей страны», — заявил он.

Бежать? Или наступать?

Вал сообщений об отказниках подтверждает регулярные сводки украинской разведки о крайне низком моральном состоянии войск РФ, которое после их поражения под Киевом и Черниговом имеет «тенденцию к ухудшению». «Боевой дух, то, что на военном жаргоне называется морально-психологический фактор, в российской армии низкий, люди не понимают, что они делают, во-вторых, российская армия не понимает, зачем их послали», — сказал в интервью Радио Свобода военный и политический эксперт Юрий Федоров.

Впрочем, уповать на моральное разложение огромной армии стоит с осторожностью, предупреждают другие аналитики. Сейчас на Донбассе концентрируется громадная группировка российских войск — как «свежие» части, так и выведенные из северных областей Украины и переформированные.

В Украине ждут начала наступления РФ, целью которого, по-видимому, является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Отмечаются три фактора мотивации этой группировки.

— возможность мародерства в захваченных селах и городах. «Посмотрите на географию этих „завоевателей“ — они из какого-то зажопья, из каких-то дыр. Они родились в никчемных местах, в каких-то сибирских болотах. И их привезли в места, которые для них являются воплощением неслыханного богатства и роскоши. Они только из чувства зависти и мести будут уничтожать все, что видят. Месть, зависть и дикий комплекс неполноценности — это мотивация россиян», — полагает военный психолог Олег Покальчук.

— привычка слушаться приказов. «Материальные блага составляют большой процент мотивации. Но основная мотивация состоит из силы приказа и идеологической накачки. И приказ сегодня превалирует, особенно для солдат, не первую неделю воюющих в Украине», — прокомментировал ситуацию в эфире национального телемарафона военный эксперт Олег Жданов.

— чувство мести. «Деморализации не произошло, психологически они не посыпались. Точнее, все, что посыпалось психологически, — оно уже посыпалось. Оно уже отказалось, бежало, сдалось в плен. Остался костяк. Мотивированный и готовый воевать дальше. Мотивация, кстати, у них предельно простая — мы лоси, мы круче всех. Краповый берет и тельняшка. „Никто кроме нас“ и „Где мы, там победа“. Это работает. К сожалению», — считает журналист Аркадий Бабченко, добавляя, что поддержка идеи «окончательного разгрома Украины» в умах россиян только окрепла после бегства частей агрессора из-под Киева.

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…Тем временем газета Псковская губерния, сообщившая об отказе десантников воевать в Украине, прогнозирует, что в ближайшее время число отказников в составе 76-й ГДШД «заметно увеличится».



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