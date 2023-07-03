Сотни ромов в Чехии протестовали после конфликта с украинцами 3 июля, 16:19 Полиция на месте конфликта в Пардубице, 1 июля 2023 года (Фото:Fabry Novák / Facebook)

Несколько сотен ромов в чешском Пардубице вышли на марш протеста после конфликта между ромами и якобы тремя украинцами, в результате которого был ранен ром. Об этом сообщает Romea.cz.

По словам организаторов акции, протестующие приехали со всей Чехии. Один из организаторов Фердинанд Баник сказал ČTK, что конфликтов «между украинцами и ромами» становится все больше.



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«Мы хотим обратить внимание правительства на тот факт, что мы [ромы] тоже являемся гражданами Чешской Республики, но мы не ходим по городу с оружием и ни на кого не нападаем. Мы [ромы] хотим жить мирно. Мы здесь, потому что ситуация напряженная. Этот субботний случай [1 июля] не уникален, это всего лишь второй случай, о котором сообщают в СМИ», — заявил он.

По мнению Баника, если власти не решат проблему, часть ромов может радикализироваться.



«Мы не считаем, что все украинцы одинаковые, мы знаем, что такое расизм, мы не расисты. Мы просто хотим, чтобы они не ходили с оружием и не нападали на нас. При таком наплыве людей [из Украины] среди них тоже могли быть проблемные люди», — добавил он.

Баник также предположил, что такие люди — провокаторы, которые хотят разжечь конфликт с ромами.

По данным полиции, в марше протеста участвовали от 200 до 300 человек.



По словам главы региональной полиции Яна Птачека, полиция задержала трех нетрезвых «иностранцев» после конфликта с участием около 20 человек в субботу, 2 июля, им грозит до двух лет лишения свободы за массовые беспорядки, пишет ČTK. В полиции не назвали национальность задержанных.

По данным информагентства, позже в Пардубице прошла встреча представителей полиции, городской администрации, украинской и ромской общин.

Вице-мер Пардубице Якуб Рыхтецкий заявил, что конфликтов между украинской и ромской общинами в городе раньше не было. Он сказал, что правоохранители сейчас собирают доказательства и увеличат количество патрулей в месте, где произошла потасовка.

Romea.cz передает, что в результате драки молодой ром получил ножевое ранение, ему на лицо наложили два шва. Ресурс со ссылкой на свидетелей пишет, что конфликт начался с того, что «трое украинцев» кричали и оскорбляли ромов.



Пострадавший также заявил, что конфликт спровоцировали трое мужчин, которые, по словам очевидцев, были украинцами и накануне угрожали другим ромам.



«Мы защищались, один из украинцев выхватил нож и ударил меня ножом», — сказал Петр С.

По данным СМИ, в июне в Брно произошел похожий конфликт, в результате которого погиб молодой ром. По неподтвержденной информации, нападавший был украинцем. Полиция не комментирует его гражданство. Мужчина находится под стражей.