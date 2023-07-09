Вылет российских наемников из Африки: местные власти сообщают о ротации
Центр вагнеровцев в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)
На фоне сообщений о вылете нескольких сотен вагнеровцев из Центральноафриканской республики местные власти уверяют, что это лишь ротация.
Об этом сообщает Reuters.
«Одни ушли, а другие придут», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.
Сколько вагнеровцев осталось в Африке — неизвестно. Считается, что там действовало около 1 900 российских наемников, среди которых представители ЧВК Вагнера.
В то же время аналитики утверждают, что любая реструктуризация деятельности Вагнера в ЦАР может иметь значительные коммерческие последствия. Известно, что Евгений Пригожин получил права на лесозаготовку и контроль над золотой шахтой в ЦАР.
Ранее СМИ сообщали, что после неудачного мятежа ЧВК Вагнер Кремль намерен уничтожить или взять под контроль активы, связанные с ее главарем Евгением Пригожиным.
WSJ сообщал, что Кремль боится потерять свое влияние в Африке и ряде стран Азии из-за бунта ЧВК. Туда отправили несколько делегаций МИД РФ.
Также Институт изучения войны отмечал, что неудачный бунт Пригожина может дать возможность США и другим западным странам перехватить влияние в тех странах Африки, где действуют российские наемники.