Вылет российских наемников из Африки: местные власти сообщают о ротации 9 июля, 11:44 Центр вагнеровцев в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

На фоне сообщений о вылете нескольких сотен вагнеровцев из Центральноафриканской республики местные власти уверяют, что это лишь ротация.

Об этом сообщает Reuters.

«Одни ушли, а другие придут», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

Сколько вагнеровцев осталось в Африке — неизвестно. Считается, что там действовало около 1 900 российских наемников, среди которых представители ЧВК Вагнера.

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В то же время аналитики утверждают, что любая реструктуризация деятельности Вагнера в ЦАР может иметь значительные коммерческие последствия. Известно, что Евгений Пригожин получил права на лесозаготовку и контроль над золотой шахтой в ЦАР.

Ранее СМИ сообщали, что после неудачного мятежа ЧВК Вагнер Кремль намерен уничтожить или взять под контроль активы, связанные с ее главарем Евгением Пригожиным.

WSJ сообщал, что Кремль боится потерять свое влияние в Африке и ряде стран Азии из-за бунта ЧВК. Туда отправили несколько делегаций МИД РФ.

Также Институт изучения войны отмечал, что неудачный бунт Пригожина может дать возможность США и другим западным странам перехватить влияние в тех странах Африки, где действуют российские наемники.