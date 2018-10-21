Триста мигрантов штурмовали испанский анклав на севере Африки, один умер от сердечного приступа

Несмотря на первую помощь медиков, один мигрант умер от сердечного приступа, еще 25, в том числе 6 пограничников, получили травмы

На границе Марокко с испанским анклавом Мелильей на северном побережье Африки около 300 мигрантов штурмовали пограничную стену.

Об этом сообщает Reuters.

Двести мигрантов успешно преодолели семиметровый металлический барьер. Однако один умер от сердечного приступа, несмотря на первую помощь медиков. Еще 25 получили травмы, среди них шесть пограничников.

Всех, кому удалось попасть на территорию анклава, отвезли в приемный центр для идентификации.

Между Марокко и Испанией действует двустороннее соглашение 1992 года, согласно которому граждане третьих стран, которые незаконно пересекли границу, могут быть возвращены обратно в течение определенного времени.

Испания почти никогда не пользовалась этим соглашением вплоть до лета этого года, когда 116 мужчин, штурмовавших пограничную стену Сеуты, вернули обратно в Марокко. Кроме того, в эту субботу Испания вернула Марокко 24 мигранта, оказавшихся на островах Чафаринас.

По данным Агентства ООН по вопросам беженцев, в этом году более шести тысяч мигрантов попали в Мелилью и Сеуту.

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