Сотни человек во Флориде требовали запрета на свободное владение оружием

В субботу, 17 февраля, в Форт-Лодердейле, штат Флорида, несколько сотен человек, в том числе учеников школы Марджори Стоунмен Даглас, где недавно в результате стрельбы погибли 17 человек, вышли на протест против свободного владения оружием, сообщает CNN.

Протестующие также требовали выгнать законодателей, которые берут деньги от Национальной стрелковой ассоциации США. Один из участников митинга держал плакат "Я не могу купить выпивку, но могу купить ружье" - в США можно покупать алкоголь с 21 года, а возраст владения оружием в разных штатах варьируется, вплоть до того, что его может приобрести младенец.

"Мы не понимаем, почему купить автоматическое или полуавтоматическое оружие должно быть проще, чем спланировать встречу с друзьями на выходные", - сказала старшеклассница Эмма Гонзалес, выступая на митинге. Во время стрельбы в школе она пряталась в одном из классов.

Во время своей эмоциональной речи она расплакалась. "Как ученики мы знаем: если ты не учишься, ты провалишься. И если в таких случаях продолжать ничего не делать, то люди будут погибать", - заявила Эмма.

"We call BS!" Student from Marjory Stoneman Douglas High School leads chant on lawmakers' responses to gun violence after school shooting. pic.twitter.com/WWZbholafb