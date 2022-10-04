Российские миллиардеры потеряли более $93 млрд с начала года 4 октября, 05:01 Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Состояние российских миллиардеров сократилось на $93,616 млрд с начала 2022 года. Список наиболее «обедневших» основатель группы Ренова Виктор Вексельберг, состояние которого на 1 сентября 2022 года уменьшилось на $11,2 млрд и составило $7,24 млрд.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Так, с начала года председатель совета директоров Северстали Алексей Мордашов потерял $9,78 млрд, его состояние сократилось до $19,1 млрд. Акционер производителя природного газа Новатэк Геннадий Тимченко потерял $9,66 млрд, его состояние составило $12,8 млрд, а председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин обеднел на $9,12 млрд, до $18,9 млрд.

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Акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович потерял $8,26 млрд, на 1 сентября 2022 года его состояние оценивается в $9,74 млрд.

Вместе с тем экс-член совета директоров Фосагро Андрей Гурьев увеличил состояние на $1,58 млрд, до $9,48 млрд. Также выросло состояние генерального директора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук (на $198 млн, до $5,8 млрд) и акционера холдинга USM Андрея Скоча (на $172 млн, до $5,59 млрд).