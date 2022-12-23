Состояние Рогозина ухудшилось. Его перевозят в Москву

23 декабря, 09:59
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В Донецке и Ростове не смогли извлечь из Дмитрия Рогозина все осколки (Фото:meme-arsenal)

В Донецке и Ростове не смогли извлечь из Дмитрия Рогозина все осколки (Фото:meme-arsenal)

У бывшего главы роскосмоса Дмитрия Рогозина, получившего осколочные ранения во время артудара по ресторану во временно оккупированном РФ Донецке, ухудшилось состояние.

Об этом сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы.

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Поскольку после госпитализации Рогозина медикам не удалось извлечь все осколки, было решено перевезти его в Москву.

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«Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности … Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

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На новом видео можно рассмотреть внешние повреждения здания при свете дня (Фото:Коллаж НВ) Похмелье в Донецке. Новое видео из ресторана, где праздновал день рождения Рогозин, демонстрирует внешние разрушения

Ухудшение состояния российского чиновника подтвердил и коллаборант Олег Царев.

«Ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее», — написал он у себя в соцсетях.

Кроме Рогозина в результате удара по ресторану, в котором он отмечал свой день рождения, пострадал также фейковый «премьер ДНР» Виталий Хоценко и еще несколько человек. Сообщалось также о как минимум двух убитых.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецк Дмитрий Рогозин Война России против Украины

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