Состояние любовницы Путина: друзья диктатора потратили сотни миллионов долларов на «помощь» Алине Кабаевой — расследование центра Досье 14 октября, 14:50 Сюжет Алина Кабаева в Госдуме в 2011 году (Фото:REUTERS/Alexander Natruskin)

НВ рассказывает о новом расследовании проекта бизнесмена Михаила Ходорковского Досье о том, как люди из окружения российского диктатора за 15 лет потратили на «помощь» Кабаевой миллиарды рублей.

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Жизнь с Путиным и особняк в Швейцарии

В расследовании отмечается, что Кабаева не скрывала обручальное кольцо как минимум с 2011 года, хотя Путин, по официальной версии, оставался в браке с Людмилой Путиной до 2013 года. О свадьбе Путина и Кабаевой издание Московский Корреспондент писало еще в 2008 году, после чего его резко раскритиковал российский диктатор и оно было закрыто.

Досье пишет, что, кроме того, что бывшая гимнастка в мае 2008 года летала к Путину в Сочи на бизнес-джете друга президента Геннадия Тимченко, она, по данным РЖД, с 2015 года не менее 56 раз ездила в бизнес-классе поезда Сапсан, который курсирует между Санкт-Петербургом и Москвой и выходила в Угловке или Окуловке Новгородской области — неподалеку от резиденции российского диктатора на Валдае.

Досье со ссылкой на источник, работающий в Центре акушерства имени Кулакова, подтверждает, что Кабаева родила Путину троих детей: одного в Швейцарии в 2015 году, и еще двоих — в 2019 году в Москве. Причем после первых родов она много времени проводила в Швейцарии — по данным Досье, в особняке Тимченко в престижном муниципалитете Колонья.

Национальная медиа группа

С 2014 года Кабаева возглавляет Национальную меда группу. По словам собеседника Досье, близкого к администрации президент РФ, Кабаева не занимается текущей деятельностью компании, хотя она приносит ей солидный доход. Согласно утечке федеральной налоговой службы РФ, экс-спортсменка получила от НМГ 785,4 млн рублей (более $12,4 млн) только в 2018 году.

В медиасфере она работала до этого — во время дисквалификации из-за употребления допинга: в начале 2000-х годов Кабаева начала вести передачи на телевидении и сниматься в кино, а также поучаствовала в реалити-шоу Гарем на СТС.

НМГ была создана ближайшим окружением Владимира Путина. В феврале 2008 года медийные активы объединили банк Россия (основной акционер — друг Путина Юрий Ковальчук), миллиардер Алексей Мордашов, Сургутнефтегаз и Согаз (на конец 2019 года контролировался ВТБ, Ковальчуком, его супругой и его партнерами по банку Россия).

Ключевые активы группы — РЕН ТВ, Пятый канал, доля в Первом канале, российские версии Discovery, Viasat и Sony Pictures, газета Известия и издание Деловой Петербург. Последнее крупное приобретение НМГ — СТС Медиа, в состав которого входят телеканалы СТС, Домашний и Че.

НМГ приобрело СТС Медиа по сложной схеме — чтобы обойти американские санкции, не потратив при этом своих денег:

За сутки до заключения договора организация получила кредит на 12,3 млрд рублей ( около $200 млн) под 16% годовых — «для цели приобретения инвестиции в ООО СТС Медиа». Деньги предоставило физическое лицо, в отчетности компании указано его имя — Колбин В. П. ( сын друга детства Путина Петра Колбина, умершего в январе 2018 года; до середины 2000-х Колбин-младший служил в региональном управлении по борьбе с организованной преступностью в Санкт-Петербурге, его отдел вел дела, связанные с бандитизмом).

около $200 млн) под 16% годовых — «для цели приобретения инвестиции в ООО СТС Медиа». Деньги предоставило физическое лицо, в отчетности компании указано его имя — Колбин В. П. сын друга детства Путина Петра Колбина, умершего в январе 2018 года; до середины 2000-х Колбин-младший служил в региональном управлении по борьбе с организованной преступностью в Санкт-Петербурге, его отдел вел дела, связанные с бандитизмом). 28 и 29 декабря было заключено еще два кредитных соглашения, но уже беспроцентных: почти 12,6 млрд рублей Медиа Инвестициям передала дочерняя структура СТС ( все кредиты — до конца 2023 года).

все кредиты — до конца 2023 года). После этого у компании оказался переизбыток денег. Вероятно, по этой причине 29 декабря 6,8 млрд рублей ( около $110 млн) вернули Колбину. Спустя год Колбин получил проценты — почти 940 млн рублей ( около $15 млн). Чтобы заплатить ему, Медиа Инвестиции получили еще один заем — и тоже у СТС. Ни один из кредитов пока не был погашен.

Виктор и Петр Колбины / Фото: dossier.center

В свою очередь, Виктор Колбин, чтобы получить миллиарды, одолженные затем НМГ заключил сделку на 55 млрд рублей (около $870 млн) с крупнейшим российским страховщиком Согаз, заработав на ней около 32 млрд рублей (около $510 млн). Часть этих денег он и одолжил в интересах Кабаевой.

Досье пишет, что это самая крупная сделка в ее интересах, проведенная Путиным через своих друзей.

Сделки с недвижимостью и яхта Шехерезада

Ранее Петр Колбин передал бабушке Кабаевой Анне Зацепилиной две квартиры на Арбате в Москве, Геннадий Тимченко — квартиру на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге, а партнер Аркадия Ротенберга и «риэлтор друзей Путина» Григорий Баевский — участок на Рублево-Успенском шоссе

Также Баевский передал квартиру на улице Вересаева в Москве сестре Кабаевой Лейсан. Общая стоимость недвижимости семьи Кабаевой превышает 2,5 млрд рублей ($40 млн), отмечает Досье.

В начале декабря 2020 года самолетом Bombardier мальтийского оператора бизнес-джетов Elit’Avia Кабаева вылетела из Милана в Сочи. В одно время с ней в Милане находились сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), которые, как утверждают соратники Алексея Навального, входят в экипаж одной из самых дорогих яхт в мире — Шехерезады. Она принадлежит Владимиру Путину и было построено на деньги группы российских бизнесменов, во главе которых стоял Геннадий Тимченко, считают власти США. Через Милан офицеры ФСО добирались до яхты.

Вероятно, путешествие в Милан — одна из последних заграничных поездок Кабаевой, против которой ввели санкции США Великобритания, ЕС и Канада, отмечает Досье.