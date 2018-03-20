Состояние Цукерберга снизилось на пять миллиардов долларов

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Компания Цукерберга переживает не лучшие времена

Компания Цукерберга переживает не лучшие времена

Состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на пять миллиардов долларов после слухов об утечке данных пользователей.

Состояние Цукерберга на сегодняшний день составляет 69,6 миллиарда долларов, передает Forbes.

Также сообщается, что во время торгов в понедельник, 19 марта, акции Facebook подешевели более чем на 7%, а стоимость компании снизилась на 37 миллиардов долларов.

Напомним, ежемесячный американский журнал Wired представил обложку своего нового номера, главным героем которого стал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Издание разместило на обложке мартовского номера фото «избитого» Цукерберга, который изображен с синяками и ссадинами.

В редакции отметили, что таким образом хотели проиллюстрировать тяжелые времена, которые в настоящее время переживает Facebook.

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