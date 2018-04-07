Состояние Дерипаски сократилось на миллиард долларов после введение санкций

Российский миллиардер Олег Дерипаска, который попал в список новых персональных санкций США, потерял за несколько часов 1,2 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу богатейших людей планеты по версии Forbes, который работает в реальном времени, по состоянию на 0:12 по киевскому времени 7 апреля состояние Дерипаски оценивается в $5,1 млрд.

Издание отмечает, что причиной стало резкое падения акций En+ на Лондонской бирже на 20% - до $9,6 за акцию.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций.