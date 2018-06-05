Сортируй и убирай. 13 лучших видео НВ о том, как спасти окружающую среду

По всему миру появляется все больше инициатив по защите окружающей среды

Во Всемирный день окружающей среды НВ решило вспомнить 13 своих лучших видео о борьбе с мусором и за чистую экологию.

Хочешь изменений — начни с себя. Показываем, как правильно разделять и сортировать мусор прямо в своем доме.

Рассказываем, почему в Украине так важно тщательно проработать законодательную базу и заняться популяризацией сортировки мусора среди населения.

Помогать окружающей среде можно не только дома, а и на "волонтерских" началах. Плоггинг — новый мировой тренд, который добрался и до Украины. Объясняем, как можно совместить полезное для себя с полезным для всех.

Швеция — одна из передовых стран по переработке мусора. ШВеды настолько крутые, что даже импортируют мусор из других стран для дальнейшей переработки мусора. Таким образом они отапливают 250 000 домов.

Сингапур также не отстает — там ученые придумали систему фильтрации, с помощью которой можно делать чернила из автомобильных выхлопов. Таким образом можно не только уменьшить загрязнение окружающей среды, но и создавать что-то полезное — радость для художников.

А в Нидерландах открыли первый в мире эко-магазин, который полностью отказался от пластика.

4490 единиц пластика, из которых лишь 2% можно переработать. Сложно представить такие цифры наочно — именно для этого британец Даниэль Вебб целый год собирал пластик.

H&M, Zara, Levi's, Mango, Adidas — к борьбе за чистоту планеты присоединилась также модная индустрия. Все больше именитых брендов разрабатывают свои продукты из материалов, которые не вредят экологии. А все больше известных людей поддерживают такие товары — среди них Эмма Уотсон, Камерон Диаз, Софи Тернер и многие другие.

Кроссовки — часть экологического плана по спасению планеты. Доказано компаниями Adidas и Gumdrop: первые сделали кроссовки из пластика; вторые — из жевательной резинки, разбросанной по всему Амстердаму.

Не отстает и Lacoste — одну из коллекций своей одежды французский бренд посвятил вымирающим видам животных. Эмблему своего фирменного крокодила компания заменила на изображения этих животных, выпустив всего 1775 поло - именно столько, сколько и осталось представителей этих редких видов в мире.

Бонус: платье, которое следует всем нынешним трендам! Американская блогерша сшила себе платье из... мусорных пакетов.

И бонус номер два: идеальная формула борьбы с пластиком. Ученые придумали, как его можно есть, причем без каких-либо побочных эффектов. А помощниками в этом деле для нас выступят грибы.

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