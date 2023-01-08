«Работники МВД сдали паспорта». Соратник Тихановской заявил, что диктатор Лукашенко может объявить мобилизацию в любой момент 8 января, 05:15 Александр Лукашенко посещает военных (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может в любой момент объявить в Беларуси мобилизацию.



Он отметил, что диктатор только ждет отмашки от своего соратника Владимира Путина и присоединится к войне против Украины, передает RND.



Латушко также сообщил, что многим работникам МВД в Беларуси приказали сдать свои паспорта.

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"Это означает, что эти люди больше не смогут покинуть территорию Беларуси в случае их мобилизации", - заявил Латушко.

Он напомнил, что в Беларуси постоянно увеличивается присутствие российских военных. В то же время, по его данным, 85% белорусов выступают против войны.

Латушко критикует партнеров Украины, которые «не обращают внимание на Лукашенко, так как никаких новых санкций не вводится и никакого давления не оказывается».

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не в Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют передвижение техники и личного состава врага у границы.