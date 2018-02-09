Соратник Путина прокомментировал щекотливое расследование Навального о поездках с Рыбкой на яхте Дерипаски

Сам Приходько (в центре) непосредственно не опровергал, что был на яхте Дерипаски (слева) и решал там рабочие вопросы

Заместитель премьер-министра, глава аппарата правительства России Сергей Приходько назвал провокацией расследование оппозиционера Алексея Навального о его визитах на яхту олигарха Сергея Дерипаски в сопровождении девушек из эскорт-агентства.

"По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", - цитирует Приходько РБК.

По словам Приходько, подавать в суд на Навального ему самому будет "слишком много чести" для оппозиционера. Также он пообещал, что это сделают "другие люди" (имеется в виду Дерипаска).

Напомним, Навальный и Фонд борьбы с коррупцией в новом видео-расследовании рассказали о визитах вице-премьера России на яхту Elden, которой владеет Олег Дерипаска. В нем он рассказал о "неформальных переговорах" Приходько и Дерипаски на яхте бизнесмена.

ФБК удалось выяснить это, проанализировав публикации в инстаграме девушки с ником Настя Рыбка, которая была с ними на яхте, и в ее автобиографической книге.

Сразу после расследования Дерипаска в соцсетях отрицал расследование Навального и пообещал подать в суд. Он заявлял, что "намерен пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности".