Соратник Орбана заявил, что Путина не будут арестовывать в случае визита в Венгрию 23 марта, 15:41 Диктатора Путина не будут арестовывать в Венгрии (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Глава Офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергель Гуляш заявил, что страна не будет арестовывать кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Гуляш отметил, что Венгрия ратифицировала Римский статут, определяющий действия Международного уголовного суда (МУС), но он «не был встроен в венгерскую правовую систему».

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.