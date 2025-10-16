«Не раскрыл всей правды». Соперник Орбана обвинил еврокомиссара в замалчивании деталей относительно венгерской шпионской сети

Главный оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Петер Мадяр, который опережает его в опросах перед выборами в апреле, обвинил еврокомиссара Оливера Варгеи в том, что тот не раскрыл все детали относительно вероятной шпионской деятельности во время работы послом в Брюсселе.

Об этом 15 октября пишет Politico.

По сообщениям нескольких СМИ на прошлой неделе, венгерские разведчики, действовавшие под прикрытием дипломатов, пытались вербовать сотрудников Европейского союза в качестве шпионов в тот период, когда Варгеи возглавлял постоянное представительство Венгрии при ЕС.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Оливер Варгеи заверил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что он «не знал» о каких-либо попытках правительства Орбана организовать шпионскую сеть в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии, которая добавила, что ЕС начал внутреннее расследование этих обвинений.

«По моему мнению, Оливер Варгеи — нынешний еврокомиссар, бывший посол при ЕС и мой бывший руководитель — не сказал всей правды, когда отрицал свою осведомленность во время официального расследования несколько дней назад», — написал Мадьяр.

Варгеи работал в постоянном представительстве Венгрии при ЕС с 2011 года — сначала заместителем посла, а с 2015 до 2019 года послом. В то же время, с 2011 по 2015 год, в брюссельском представительстве работал и сам Петер Мадьяр.

Редакция Politico обращалась за комментарием к нескольким членам команды Варгеи по поводу обвинений Мадяра, однако ответа не получила.

В своей заметке Мадьяр также упомянул министра венгерского правительства Яноша Лазара, отметив, что «было общеизвестно», что во время его руководства европейскими делами в 2012—2018 годах в Брюссель отправлялись сотрудники спецслужб.

Сам Лазар не ответил на запрос Politico, но в интервью венгерским СМИ заявил: «Не припоминаю всех деталей — память у меня не самая лучшая, но мой долг — защищать страну».

«Если венгерская разведка действительно действовала в Брюсселе… я бы их не осуждал, а отметил. Это их работа — защищать национальные интересы и суверенитет государства», — добавил он.



9 октября Spiegel писало, что Венгрия в течение нескольких лет имела своих агентов в Брюсселе, которые пытались завербовать сотрудников Еврокомиссии. Одним из таких шпионов был дипломат «В», работавший под руководством нынешнего еврокомиссара Оливера Варгеи и позже ставший офицером венгерской разведки.