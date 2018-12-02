Сообщения журналиста Хашукджи в мессенджере могут приобщить к следствию Сегодня, 04:07 3 Цей матеріал також доступний українською Правоохранители продолжают расследование убийства Хашукджи

Американский телеканал CNN сообщает, что убитый саудовский журналист Джамаль Хашукджи во время общения в мессенджере WhatsApp негативно отзывался о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Сообщается, что Хашукджи называл принца "зверем" и "пакманом", и человеком, который "сожрет все на своем пути, даже своих сторонников".

"Аресты являются неоправданными, но тирания не имеет логики. Он любит силу, похож на пакмана: чем больше жертв он ест, тем больше он хочет", - писал Хашукджи.

Журналисты сообщают, что сообщения Хашукджи с критикой саудовского принца могут быть приобщены к делу в качестве доказательств.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.