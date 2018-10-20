Сонное царство. Кто из известных политиков позволял себе уснуть на важных событиях

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 октября посетил Молдову с официальным визитом. Однако визит этот не обошелся без курьеза: в ходе совместной пресс-конференции с молдавским президентом Игорем Додоном турецкий лидер с трудом боролся со сном, буквально засыпая перед телекамерами.

В связи с этим НВ напоминает, кто еще из мировых лидеров позволял себе вздремнуть на важных официальных мероприятиях.

Реджеп Эрдоган, президент Турции

Видеозапись, на которой турецкий президент засыпает во время пресс-конференции с лидером Молдовы Игорем Додоном, обнародовал в Twitter журналист Абдулла Бозкурт.

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 17 октября 2018 г.

Такой случай произошел с Эрдоганом не впервые. Год назад турецкого лидера сморил сон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. 9 октября 2017 года Эрдоган посетил Киев и проговорил с Порошенко тет-а-тет почти три часа вместо запланированных 45 минут. Однако на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического совета высокого уровня турецкий президент заснул.

Барак Обама, 44-й президент США

4 сентября 2016 года в китайском городе Ханчжоу проходил саммит лидеров Большой двадцатки. Видеокамеры зафиксировали, как в ходе этого события американский президент Барак Обама, вероятно, ненадолго задремал, слушая речь одного из участников саммита.

Еще один эпизод, когда Обама - теперь уже бывший президент - был вынужден бороться со сном, произошел недавно, 1 сентября 2018 года. В этот день в Национальном соборе Вашингтона состоялось прощание с умершим 25 августа сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. На траурном мероприятии выступили с речами в том числе экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

В рамках церемонии была проведена также поминальная служба, во время которой Обама, похоже, был близок к тому, чтобы уснуть.

Билл Клинтон, 42-й президент США

В январе 2008 года Билл Клинтон, на тот момент уже бывший президент США, присутствовал на службе в честь Мартина Лютера Кинга, которая проходила в одной из баптистских церквей Гарлема (район Нью-Йорка). Клинтон с очевидным трудом пытался сохранить бодрость, периодически все же поддаваясь сну.

Роберт Мугабе, президент Зимбабве

Один из наиболее долгоправящих лидеров Африки, 94-летний экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе (руководил страной в 1987-2017 годах) неоднократно засыпал в ходе важных мероприятий.

Так, в январе 2016-го он не смог устоять перед соблазном вздремнуть на саммите Африканского союза, где перед этим выступил с речью (на видеозаписи - с 1:34).

А спустя несколько месяцев, в апреле 2016 года, лидер Зимбабве уснул буквально стоя, во время совместной пресс-конференции с премьер-минстром Японии Синдзо Абэ. Мугабе, одолеваемый сном, едва устоял на ногах.

Дмитрий Медведев, премьер-министр России

Наиболее известный случай, когда главу российского правительства Дмитрия Медведева одолел сон, произошел в ходе открытия зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Медведев наблюдал за церемонией с трибун.

После этого случая над Медведевым регулярно стали подтрунивать в оппозиционной российской прессе и социальных сетях. Так, в декабре 2014 года пользователи заподозрили, что премьера клонило в сон во время обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию - соответствующее фото опубликовал оппозиционер Алексей Навальный.

А в сентябре 2017 года ￼российский премьер действительно едва одолевал сонливость на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое также вел президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Официальный спикер российского президента Дмитрий Песков несколько раз засыпал на официальных мероприятиях. В апреле 2017 года в Бишкеке, столице Крыгызстана, прошел неформальный саммит президентов стран Организации Договора о коллективной безопасности. Песков уснул прямо во время речи российского лидера Владимира Путина, сидя за его спиной.

Спустя несколько месяцев, в октябре 2017-го, Пескова снова одолел сон на официальном мероприятии - в этот раз на встрече президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Джо Байден, вице-президент США

В апреле 2011 года вице-президент США Джо Байден (занимал пост в 2009-2017 годах) не устоял перед властью Морфея во время выступления президента США Барака Обамы, которой излагал планы своей администрации по решению проблемы государственного долга. Байден вздремнул, слушая речь главы государства.

Дик Чейни, вице-президент США

Осенью 2007 года американский вице-президент Дик Чейни (занимал должность в 2001- 2009 годах) не смог побороть сон в ходе специального заседания в Белом доме, на котором обсуждалась ситуация с лесными пожарами в Калифорнии. В тот момент как раз выступал его непосредственный руководитель - 43-й президент США Джордж Буш-младший.

Десмонд Свэйн, британский парламентарий

Член парламента Великобритании от Консервативной партии Десмонд Свэйн в январе 2018 года откровенно уснул в зале заседаний Палаты общин - прямо в разгар дебатов о Brexit, выходе его страны из ЕС. Свэйн спал в своем кресле, пока один из его коллег-парламентариев произносил речь с трибуны.