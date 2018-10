Сонное царство. Кто из известных политиков позволял себе уснуть на важных событиях

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 октября посетил Молдову с официальным визитом. Однако визит этот не обошелся без курьеза: в ходе совместной пресс-конференции с молдавским президентом Игорем Додоном турецкий лидер с трудом боролся со сном, буквально засыпая перед телекамерами.

В связи с этим НВ напоминает, кто еще из мировых лидеров позволял себе вздремнуть на важных официальных мероприятиях.

Видеозапись, на которой турецкий президент засыпает во время пресс-конференции с лидером Молдовы Игорем Додоном, обнародовал в Twitter журналист Абдулла Бозкурт.

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk