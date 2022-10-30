В столице Сомали произошел масштабный теракт: по меньшей мере 100 погибших 30 октября, 11:20 В столице Сомали Могадишо прогремел мощный взрыв (Фото:Abdihalim Bashirvia / REUTERS)

В субботу, 29 октября, в сомалийской столице городе Могадишо возле Министерства образования взорвались два заминированных автомобиля. В результате теракта по меньшей мере 100 человек погибли и еще 300 получили ранения



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента страны.

Первый из взрывов прогремел вблизи Министерства образования в Могадишо на оживленном перекрестке. Второй взрыв произошел, когда на место трагедии прибыли кареты скорой помощи и там собрались люди, чтобы помочь пострадавшим.

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В зданиях поблизости взрывной волной выбило окна, асфальт залило кровью.

«Наши люди, которые были убиты… включая матерей с детьми на руках, родителей с заболеваниями, студентов, которых отправили учиться, бизнесменов, боровшихся за жизни своих семей», — сказал президент Хасан Шейх Мохамуд после визита на место взрыва в воскресенье, 30 октября.

Он отметил, что количество жертв может возрасти.

Президент поручил правительству немедленно предоставить медицинскую помощь пострадавшим, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.



Пока никто не взял ответственность за нападение. В то же время президент обвинил исламистскую группировку Аль-Шабаб.

Аль-Шабаб, как правило, избегает брать на себя ответственность за теракты, приводящие к большому количеству жертв, отмечает Reuters.

Как отмечает издание, нападение произошло в том же месте, что и крупнейший теракт в Сомали в 2017 году, в результате которого погибли более 500 человек. Тогда грузовик взорвался возле отеля на перекрестке K5, вдоль которого расположены правительственные учреждения, рестораны и киоски.