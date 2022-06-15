«Вопрос выживания российского режима». Как адаптируется «людоедская» пропаганда и когда в РФ наступит внутриполитический кризис — интервью 15 июня, 08:41 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Флаг с надписью Сегодня не мой день. Московские художники протестуют против российско-украинской войны (Фото:This still image taken from a handout video obtained by Reuters)

Как работает пропаганда в РФ, к чему она адаптируется и могут ли пропагандисты Ольга Скаб есть Ева или Владимир Соловьев признать ошибки и рассказать россиянам правду, в интервью Радио НВ рассказал эксперт по российским информационным войнам Григорий Асмолов.

— Вы говорите, что пропаганде гораздо важнее закончить войну, чем начать ее. И главная задача кремлевской пропаганды сейчас — это не оправдать войну, а убедить российское население в том, что Россия победитель. Видите ли вы такой выход? И почему считаете, что это так сложно — убедить российскую общественность в чем-угодно?

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— Надо задавать вопрос не только, найдут ли они возможность как-то сконструировать нарратив, чтобы так или иначе объяснить, что они являются победителем. Но и то, насколько большинство российской аудитории будет готово смириться, что их страна не победила. И здесь мы говорим о том, что есть своего рода запрос со стороны пропаганды и, наверное, есть запрос в том числе на ощущение, что они живут в стране-победителе. Это действительно очень сложная задача, потому что все цели, которые так или иначе изначально формировались пропагандистской машиной оказались абсолютно фейковыми — очень далекими от действительности.

Возникает диссонанс: с одной стороны, формируются цели, как должна выглядеть победа; с другой — мы видим, что по факту это очень далеко. Но есть запрос со стороны аудитории, что они хотят оказаться на стороне победителей. Поэтому возможны два сценария. Или же им как-то удастся найти какой-то механизм и компромисс с аудиторией: когда люди, которые хотят чувствовать себя победителями, они смогут найти элементы, которые успокоят их с этой точки зрения. Или же отсутствие картины победы будет вести к росту фрустрации внутри российского общества на фоне экономического кризиса, других аспектов.

И тогда вся та агрессия, которую пропаганда сегодня направляет по отношению к Украине, по отношению к Западу, очень быстро может переключиться на внутриполитические институты. И это может привести к очень серьезному внутриполитическому кризису.

Поэтому успех российской пропаганды — это по сути вопрос выживания нынешнего российского режима.

— Российский оппозиционный политик Илья Пономарев сказал, что перемирие или мир будет означать конец режима Путина. Для него должна быть только победа, постоянно война. Согласны ли вы с этим? И видите ли вы это в российской пропаганде?

— Я не берусь делать конкретные политические прогнозы. Это немного выходит за сферу моей экспертизы. Я могу говорить о неких трендах и тенденциях. О том, что если действительно пропаганде не удастся решить эту задачу, это чревато серьезным внутренним политическим кризисом. Приведет ли это к концу конкретного режима или лидера, мне прогнозировать достаточно сложно. Поэтому мы должны смотреть, как эти события будут развиваться.

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