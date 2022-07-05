Кремлевские пропагандисты запостили у себя в соцсетях фото с Лавровым и свастикой 5 июля, 12:37 В РФ запрещена демонстрация символики нацистов либо сходной с нею до степени смешения (Фото:Pravda Gerashchenko)

Представители кремлевской пропаганды распространили фото встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, на котором виден символ, аналогичный нацистской свастике.

На это обратил внимание у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Речь идет об орнаменте, который в восточных культурах символизирует солнце и присутствует в гербе Монголии.

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На фото Лавров сидит в шатре лидера страны, а перед ним видна ваза с золотой свастикой.

Данный снимок опубликовали у себя в соцсетях пропагандист Владимир Соловьев и спикер российского МИД Мария Захарова.

«Главных роспропагандистов она (свастика) не смутила», — отметил со своей стороны Геращенко.

При этом в российском законодательстве разница между нацистской свастикой и символом солнца никак не прописана.

Таким образом публикация фото с Лавровым подпадает, под статью 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики или символики, сходной с ней до степени смешения), либо ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

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