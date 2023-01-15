«Вагнеровцы в ярости: их кинули». Как Пригожин и наемники будут мстить руководству России — Герасимову, Лапину и даже Путину — Яковина 15 января, 09:03 Эксклюзив NV Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:REUTERS/Misha Japaridze)

Российский диктатор Владимир Путин «кинул» наемников ЧВК Вагнер, а их главаря Евгения Пригожина развёл, как лоха, убежден обозреватель NV Иван Яковина.

Заслуги по захвату части Соледара приписали Министерству обороны РФ, а не уголовникам, которые, по их словам, выполнили 90% работы.

Как Пригожин и уголовники будут мстить, Яковина рассказал в эфире Radio NV.

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Ценой невероятного напряжения сил, боевики Вагнера сумели взять все-таки часть Соледара. В подконтрольных Пригожину СМИ началось прям неприкрытое празднование победы и ожидание награды от Кремля, от Владимира Путина.

После того, как впервые достигнута какая-то военная цель в наступательной операции после огромной, длинной череды отступлений и поражений, они искренне надеялись, что Владимир Путин их каким-то образом наградит.

Сам Пригожин приехал на фронт, лазил там по каким-то пещерам, по штабам, по зданиям, снимался на видео, фоткался. Он где-то и в Бахмуте был, вроде бы в Соледар приехал, но на счет этого есть сомнения. Хвалил своих боевиков, всячески подчеркивал при этом, что именно «вагнеровцы» взяли эти две трети Соледара, что никто другой в этих мероприятиях не принимал участия.

Ему было очень важно продемонстрировать, что это ему поручили миссию, и он эту миссию выполнил, что миссию он выполнил сам, без участия каких-либо посторонних сил.

Зачем он это делал? Чтобы утвердить свою репутацию, как единственного эффективного военачальника в Вооруженных силах России. И кстати, надо сказать, популярность Пригожина, если верить телеграм-чатам этих «зетников» (людей, которые поддерживают войну РФ), пропагандистов, после Соледара в тот момент, как он стал объявлять, что город захвачен, резко подскочила.

И в войсках популярность Пригожина тоже подскочила, потому что солдаты видят, что этот человек несет потери, но все-таки он обеспечивает результат, он побеждает. Все остальные генералы проигрывают, ни на что не годные, обеспечения никакого нет и так далее.

Военная легитимность, легитимность, обеспеченная военными успехами и вообще управлением войсками Пригожина, лично его и людей в его окружении резко возросла.