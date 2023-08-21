Пожар на аэродроме Сольцы. Украина могла впервые полностью уничтожить российский стратегический бомбардировщик — СМИ 21 августа, 08:10 На аэродроме Сольцы в Новгородской области 19 августа вспыхнул пожар (Фото:Moscow Times/Соцсети)

Украине впервые, вероятно, удалось уничтожить стратегический бомбардировщик России Ту-22М3. Об этом пишет Moscow Times, комментируя взрывы на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области.

Журналисты ссылаются на фото, которые появились в соцсетях, на которых, как утверждается, полностью сгоревший бомбардировщик.

«В России не осталось инженерно-технической базы для их [Ту-22М3] нового строительства», — пишет издание.

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В целом, по подсчетам Moscow Times, при похожих обстоятельствах было уничтожено и повреждено более десятка российских самолетов и вертолетов на авиабазах в Беларуси, оккупированном Крыму, Рязани, Энгельсе, Новосибирской и Псковской областях.

По словам собеседника издания, ранее вопрос «украинских диверсий» обсуждали на совещаниях российского диктатора Владимира Путина с силовиками. Они «клялись», что подобного больше не произойдет, но стопроцентную гарантию никто дать не смог.

В субботу, 19 августа, в минобороны РФ заявили, что около 10 утра на аэродром Сольцы была осуществлена атака неизвестных беспилотников, которые пытались сбить из стрелкового оружия.

В результате атаки на территории аэродрома "возникло возгорание на стоянке самолетов", но россияне уверяют, что пожар оперативно ликвидировали. В то же время минобороны страны-агрессора признало, что повреждения получил один самолет.