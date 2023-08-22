Выжженный след и пропавшие самолеты. В Сети публикуют спутниковое фото с аэродрома Сольцы после уничтожения Ту-22М3 22 августа, 09:30 На видео на месте, где стоял самолет россиян, остался выжженный след (Фото:Скриншот видео Planet Labs)

В соцсетях Twitter и Telegram публикуют вероятные спутниковые фото из Новгородской области РФ, где 19 августа беспилотники атаковали аэродром Сольцы, уничтожив российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Согласно короткому видео, снимки сделаны американской компанией Planet Labs.

На нем два фото аэродрома — за 16 и 21 августа. На последнем на месте, где стоял бомбардировщик, выжженный след, а остальные самолеты, вероятно, переместили.

Видео дня

Фото: Скриншот/Planet Labs

Фото: Скриншот/Planet Labs

В субботу, 19 августа, в минобороны РФ заявили, что около 10 утра на аэродром Сольцы была осуществлена атака неизвестных беспилотников, которые пытались сбить из стрелкового оружия.

В результате атаки на территории аэродрома «возникло возгорание на стоянке самолетов», но россияне уверяют, что пожар оперативно ликвидировали. В то же время минобороны страны-агрессора признало, что повреждения получил один самолет.

Источник NV в украинской разведке рассказал, что за последние несколько дней группы диверсантов, координируемые ГУР Минобороны, обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам. По словам собеседника, в Сольцах уничтожили бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.