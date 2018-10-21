Сокровища нации. Ключевым двигателем экономики Армении стала ее огромная диаспора

Самым мощным активом Армении становится ее твердо укоренившаяся в западном бизнесе диаспора - многочисленная и щедрая, вливающая в свою небогатую родину в виде инвестиций и благотворительности целые состояния, пишет журнал Новое Время.

Современная Армения - одно из немногих государств мира, где численность населения уступает размеру диаспоры. В самой Армении живут 2,9 млн человек, тогда как количество армян за рубежом достигает 7 млн. Из них около 2,5 млн составляет община в России, еще не менее 500 тыс. живут в США и столько же во Франции.

Значительная часть иностранных инвестиций поступает в Армению как раз от представителей диаспоры

Звезды шоу-бизнеса Ким Кардашьян, Шер и Дита фон Тиз, успешные бизнесмены Эдуардо Эрнекян, Рубен Варданян и Ваче Манукян - все они добились успеха за пределами родины, но не забыли о своих корнях.

Значительная часть иностранных инвестиций поступает в Армению как раз от представителей диаспоры, констатирует Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Миллионы долларов они тратят на благотворительные проекты в культурной и образовательной сферах, на развитие инфраструктуры и здравоохранение.

"У армян за рубежом есть политические партии, лобби, сообщества бизнесменов, женские и спортивные организации, школы и колледжи", - говорит об организованности армян в эмиграции Искандарян.

Миллионы для родины

"Армения - это сетевая компания: мы работаем по всему миру, а здесь только головной офис", - часто шутят армяне. И за пределами "головного офиса" кавказцы не теряют национальной идентичности, превращаясь в инвесторов, меценатов и лоббистов своей страны. Одни вкладывают деньги, другие добиваются важных для Армении внешнеполитических решений.

Так, после 1992 года Армения стала крупнейшим получателем американской финансовой помощи в расчете на душу населения и за последующие 13 лет получила от США более $ 1,6 млрд донорских средств. Считается, что этому способствовало влиятельное армянское лобби. Сегодня его интересы активно представляет Стивен Кандарян, президент международной страховой компании MetLife.

Крупнейшим меценатом кавказской страны стал еще один американец - миллиардер и сын армянских эмигрантов Кирк Керкорян. Основатель игорной империи в Лас-Вегасе, бизнесмен жертвовал солидные суммы на восстановление Армении после землетрясения 1988 года. За последующие 25 лет, до своей смерти в 2015 году, он выделил сотни миллионов долларов на строительство дорог и школ, реставрацию армянских музеев и театров.

Не безразлична судьба страны и молодому поколению этнических армян. В 2010 году на родину отца впервые прибыл 27‑летний Алексис Оганян, соучредитель популярного в США социально-новостного сайта Reddit с 36 млн пользователей. Здесь он, выпускник Университета Вирджинии, несколько месяцев работал волонтером, обучая юных соотечественников созданию стартапов. А в июне 2018‑го предприниматель вновь при­ехал в Ереван, чтобы встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.

"Каждый из нас, добившихся успеха, - это победа над геноцидом: они не смогли нас уничтожить, - полагает Оганян. - Мы процветаем по всему миру - этим я очень горжусь".

Крупнейшая по своей численности община армян в России не проявляет такой политической активности, как американская, однако ее вклад в экономику Армении сложно переоценить. Каждый год трудовые мигранты из РФ перечисляют на родину сумму, эквивалентную 12-14% армянского ВВП.

История исхода

Долгое время у армян не было собственного государства - так появилось стремление объединяться через разные социальные институты: церковь, торговые союзы, профессиональные гильдии, а позднее - образовательные организации и медиа, рассказывает Викен Четерян, этнический армянин, преподаватель истории и международных отношений в Университете Женевы и в женевском Вебстерском университете.

Исторический опыт армянской диаспоры уникален и сравним разве что с еврейским

Мобилизует армян и травматичный опыт геноцида начала ХХ века. А в 1970-1980‑х годах на Запад хлынула волна армян из стран Ближнего Востока - Сирии, Ливана, Ирана.

Затем росту диаспоры способствовали экономические мигранты: после провозглашения независимости в 1991 году государство навсегда покинули более 1 млн граждан.Теперь каждый год один из девяти жителей южнокавказской страны отправляется жить и работать за рубеж, подсчитывают армянские демографы. Однако, сменив прописку, они не забывают о родине.

"Исторический опыт армянской диаспоры уникален и сравним разве что с еврейским", - подчеркивает Четерян.

Национальные зарубежные сообщества всегда внимательно следят за происходящим в стране. Так, весной 2018 года сотни армян вышли на улицы городов в США, Канаде и Франции, чтобы выразить поддержку протестующим в Ереване. Многие из них пересылали деньги на организацию митингов, а основатель и вокалист известной американской рок-группы System of a Down Серж Танкян специально прилетел в Ереван, чтобы выступить перед соотечественниками.

Вернуть или воспитать?

Однако несколько внутренних проблем Армении - среди них монополизированный рынок и коррупция - преграждают путь инвестициям. В итоге многие состоятельные армяне в эмиграции предпочитают помогать родине благотворительными взносами, вместо того чтобы открывать локальный бизнес.

Армяне на родине и за рубежом ожидают от правительства Пашиняна эффективной борьбы с коррупцией и монополиями, а также усиления потока репатриантов

В рейтинге Индекс восприятия коррупции международной организации Transparency International Армения занимает 107‑ю из 180 позиций, разделяя ее с Эфиопией и Вьетнамом.

Впрочем, с победой революции весной 2018 года энтузиазм жителей страны распространился и на диаспору. Теперь армяне на родине и за рубежом ожидают от правительства революционного лидера Пашиняна эффективной борьбы с коррупцией и монополиями, а также усиления потока репатриантов.

О перспективе масштабной репатриации заявил и сам Пашинян. За первые месяцы на посту премьер-министра он провел встречи с армянскими общинами в России, Франции и США, где призвал их участников организовывать в Армении предприятия и создавать рабочие места.

Впрочем, эксперты сдержанно оценивают перспективы усиления экономического участия армянской диаспоры в жизни страны с приходом новой власти.

"Чтобы вложить деньги в такую страну, как Армения, нужна мотивация", - подчеркивает Искандарян, считая страну небольшим рынком, отягощенным карабахским конфликтом и без серьезных запасов минеральных ресурсов, что ощутимо снижает ее привлекательность для инвесторов. Тем временем ключевым ресурсом для развития государства специалисты называют новое поколение активных граждан.

"Появление нового поколения армян, урбанизированных, образованных и занятых в продуктивной экономике - цифровых технологиях, инжиниринге, - это источник надежды", - уверен Четерян.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №38 от 18 октября 2018 года.