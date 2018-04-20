Содружество наций избрало принца Чарльза преемником королевы Елизаветы II - ВВС

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Чарльз, принц Уэльский

Чарльз, принц Уэльский

Содружество наций поддержало кандидатуру принца Чарльза в качестве преемника королевы Елизаветы II, сообщает ВВС со ссылкой на источники.

Лидеры стран Содружества обсуждали этот вопрос на встрече за закрытыми дверями в Виндзорском замке.

Вопрос главы Содружества наций является достаточно существенным, так как пост не передается по наследству принцу Уэльскому Чарльзу, который по правилам наследования, должен стать королем в будущем.

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Формальной процедуры выбора нового главы Содружества нет, главный вопрос заключается в том, стоит ли единоразово назначить нового короля главой Содружества, или автоматически передавать пост монархам Великобритании после коронации.

Содружество наций (или британское содружество) является добровольным объединение стран, помимо Великобритании в него входит большинство бывших британских доминионов и колоний. Всего в Содружество входит 52 государства.    

Формально объединение возглавляет монарх Великобритании, но пост не передается по наследству.  

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