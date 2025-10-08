«Воруют детство». Дания планирует запретить социальные сети для детей в возрасте до 15 лет

Фредериксен обвинила мобильные телефоны и соцсети в том, что они «воруют детство детей» (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в стране запретят социальные сети для детей в возрасте до 15 лет. Об этом сообщает The Guardian .

Во время выступления в датском парламенте Фредериксен обвинила мобильные телефоны и социальные сети в том, что они «воруют детство детей».

«Мы выпустили на волю монстра. Никогда раньше так много детей и молодых людей не страдали от тревоги и депрессии», — сказала она.

По ее словам, многие дети также имеют трудности с чтением и концентрацией внимания, а «на экранах они видят то, что ни один ребенок или подросток не должны видеть».

Премьер Дании не уточнила, каких соцсетей будет касаться запрет, но отметила, что он будет охватывать «несколько» платформ.

В то же время Фредериксен отметила, что родители будут иметь возможность дать детям разрешение пользоваться соцсетями с 13 лет.

Она также привела данные, согласно которым 60% ребят в возрасте от 11 до 19 лет не виделись ни с одним другом в свободное время, а 94% детей седьмого класса имели профиль в соцсетях до того, как им исполнилось 13 лет.

Министр цифровизации Дании Каролина Стейдж назвала заявление Фредериксен «прорывом».

«Я уже говорила это раньше, и скажу еще раз: мы были слишком наивными. Мы оставили цифровую жизнь детей на откуп платформам, которые никогда не заботились об их благополучии. Мы должны перейти от цифрового плена к сообществу», — добавила она.

Ожидается, что запрет соцсетей для детей может вступить в силу уже в 2026 году.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит в стране социальные сети для подростков до 15 лет в ближайшие месяцы, если на уровне Европейского Союза не будет прогресса.

В ноябре 2024 года Австралия запретила пользоваться соцсетями детям до 16 лет. Австралийское правительство обосновывает свое решение обеспокоенностью по поводу негативного влияния социальных сетей на психическое здоровье детей и подростков.