В Беларуси признали соцсети Арестовича экстремистскими
Суд Могилева принял это решение еще 27 июля (Фото:Офіс президента)
Соцсети советника главы ОП Алексея Арестовича признаны в Беларуси экстремистскими и теперь будут заблокированы в стране.
Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на заявление министерства информации Беларуси.
Сообщается, что Ленинский районный суд Могилева принял это решение еще 27 июля.
Экстремистскими признаны:
- Youtube-канал Alexey Arestovych;
- Instagram-аккаунт alexey.arestovich;
- Facebook-страница Алексей Арестович;
- Telegram-канал Arestovich / Official и Arestovich | Алексей Арестович.
Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.
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