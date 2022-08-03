В Беларуси признали соцсети Арестовича экстремистскими

3 августа, 22:19
Суд Могилева принял это решение еще 27 июля (Фото:Офіс президента)

Суд Могилева принял это решение еще 27 июля (Фото:Офіс президента)

Соцсети советника главы ОП Алексея Арестовича признаны в Беларуси экстремистскими и теперь будут заблокированы в стране.

Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на заявление министерства информации Беларуси.

Сообщается, что Ленинский районный суд Могилева принял это решение еще 27 июля.

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Экстремистскими признаны:

  • Youtube-канал Alexey Arestovych;
  • Instagram-аккаунт alexey.arestovich;
  • Facebook-страница Алексей Арестович;
  • Telegram-канал Arestovich / Official и Arestovich | Алексей Арестович.

Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.

Скриншот списка экстремистских материалов Мининформа Беларуси
Фото: Скриншот списка экстремистских материалов Мининформа Беларуси
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беларусь Советник Алексей Арестович

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