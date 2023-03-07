Симоняьн, Венедиктов, Собчак. Мэрия Москвы платит российским пропагандистам баснословные суммы госсредств за пиар Собянина — расследование 7 марта, 16:33 Мер Москви Сергій Собянін перетворив програму розвитку міста Мій район на особисту «чорну касу» (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Мэр Москвы Сергей Собянин заплатил российской пропаганде — включая одного из ее «глашатаев» Маргариту Симоньян — сотни миллионов рублей из бюджетных денег, чтобы обеспечить себе переизбрание на грядущих местных выборах.



Деньги на пропаганду обычно идут через московскую правительственную программу Мой Район, которую в расследовании называют «черной кассой» Собянина и московского отделения Единой России. Таким образом градоначальник российской столицы обеспечивает себе позитивный пиар и готовится к «выборам Собянина» — выборам мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября 2023 года.

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Об этом идет речь в новом расследовании ФБК (Фонда борьбы с коррупцией, созданного более десяти лет назад Алексеем Навальным). Оно было опубликовано во вторник, 7 марта.

Расследователи изучили 100 тыс. банковских транзакций московской программы Мой район за три года и выяснили, что лишь в 2021 году из бюджета на нее было выделено 13,8 млрд рублей ($182,3 млн).



Среди прочего, выяснилось, что мэрия Москвы платит главреду RT Маргарите Симоньян и ее мужу Тиграну Кеосаяну, чтобы они в своих передачах регулярно рассказывали о событиях в Москве — таких как открытие новых школ или музеев. Средства переводятся на счета подконтрольных им фирм, а также родственников. К примеру, одна из них — студия Белый Лев — получила таким образом 185 млн. Еще 61 млн Кеосаян получил как ведущий и сценарист программы Снято. Всего, по подсчетам ФБК, семья Симоньян и Кеосаяна получила от мэрии Москвы 440 млн рублей.



Государственные деньги от московской мэрии за «информационную поддержку» получают также другие крупные пропагандистские ресурсы:Лайфньюз, сайт Супер, Telegram-канал Mash, телеканал Царьград, а также журналистка Ксения Собчак и бывший главред Эха Москвы Алексей Венедиктов. Как выяснил ФБК, фирма, принадлежащая Венедиктову, получила огромные деньги от московской мэрии за спецпроект его журнала Дилетант под названием Мой Район.

«Журнал (Мой Район) выходит с лета 2019 года, в среднем три выпуска в месяц. Он бесплатный, распространяют его управы, ну или тебе его могут подарить, если ты вдруг в книжном покупаешь основной журнал Дилетант. Эти журналы — это и есть тот канал, по которому Венедиктов напрямую получает деньги от мэрии Москвы. Личная фирма Алексея Венедиктова получила за издание этого журнала как минимум 680,5 млн рублей за два с половиной года», — сказано в расследовании ФБК.



Кроме того, как утверждается в расследовании, в 2019—2021 году телеканал RTVI получил через программу Мой Район 840 млн рублей.

По данным команды Навального, сейчас программа Мой район, которая была ключевым пунктом предвыборной программы Собянина в 2018 году, выделена как отдельное юридическое лицо и обладает отдельным бюджетом. Ей выделили существенную часть городского бюджета Москвы — как «организации, которой не нужно раскрывать никакие данные, не нужно проводить официальные тендеры на закупки», которая не подотчетна муниципальным депутатам, а только самому Собянину, и именно она является его «черной кассой», отмечается в расследовании.

Эта «касса Собянина», как утверждают авторы материала, не ограничивается спонсированием пропагандистов, а подкупает и политиков. Деньги тратятся «на избирательные кампании как бы независимых кандидатов, которые на самом деле обычные единороссы», утверждают расследователи. Они также обращают внимание, что огромная часть расходов Моего района уходит на социологические опросы.

