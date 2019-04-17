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Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет

Вчера, 18:26
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Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет - фото

REUTERS/Benoit Tessier

Восстановить собор планируют в течение пяти лет

Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет после масштабного пожара.

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам настоятеля собора Патрика Шове, "часть собора была очень повреждена" в результате пожара. 

Он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама во время восстановления собора.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. 

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

Теги:   Франция Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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