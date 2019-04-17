Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет
Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет после масштабного пожара.
Об этом сообщает Le Figaro.
По словам настоятеля собора Патрика Шове, "часть собора была очень повреждена" в результате пожара.
Он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама во время восстановления собора.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.
Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.