Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет Вчера, 18:26 521 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier Восстановить собор планируют в течение пяти лет REUTERS/Benoit Tessier

Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет после масштабного пожара.

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам настоятеля собора Патрика Шове, "часть собора была очень повреждена" в результате пожара.

Он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама во время восстановления собора.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.