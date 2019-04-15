Собор Парижской Богоматери, возможно, не смогут спасти – МВД Франции 15 апреля, 23:08 4329 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Benoit Tessier В Париже горит собор Нотр-Дам REUTERS/Benoit Tessier

В Министерстве внутренних дел Франции заявили, что пожарные, скорее всего, не смогут спасти знаменитый собор Нотр-Дам.



Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Saving Notre-Dame "is not certain," says deputy interior minister — AFP news agency (@AFP) 15 апреля 2019 г.

Начальник пожарной службы в Париже Жан-Клод Галле подчеркнул, что пока неясно, смогут ли пожарные локализировать пожар и предотвратить разрушение собора, передает AP.

"Мы не уверены в том, сможем ли остановить распространение [огня на вторую башню]… Если она рухнет, я не могу себе представить степень ущерба", – сказал он.

Пламя уже распространилось на одну из башен Нотр-Дама и обрушило 96-метровый шпиль собора.

Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.