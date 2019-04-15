Собор Парижской Богоматери, возможно, не смогут спасти – МВД Франции
В Министерстве внутренних дел Франции заявили, что пожарные, скорее всего, не смогут спасти знаменитый собор Нотр-Дам.
Об этом сообщает AFP.
Начальник пожарной службы в Париже Жан-Клод
Галле подчеркнул, что пока неясно, смогут ли пожарные локализировать пожар и предотвратить
разрушение собора, передает AP.
"Мы не уверены в том, сможем ли остановить
распространение [огня на вторую башню]… Если она рухнет, я не
могу себе представить степень ущерба", – сказал он.
Пламя уже распространилось на одну из башен
Нотр-Дама и обрушило 96-метровый шпиль собора.
Напомним, что 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
Из-за пожара в историческом сооружении президент Франции Эммануэль Макрон отменил свое выступление и приехал к месту происшествия.
Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.