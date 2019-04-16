Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.
Об этом он сказал он в ходе телеобращения к французам, передает Интерфакс-Украина.
"Я хочу, чтобы наш собор был восстановлен за пять лет", - сказал глава государства.
По словам Макрона, собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде".
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.