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Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет - Макрон

Вчера, 21:34
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Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет - Макрон - фото

Yoan Valat/Pool via REUTERS

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

Об этом он сказал он в ходе телеобращения к французам, передает Интерфакс-Украина.

"Я хочу, чтобы наш собор был восстановлен за пять лет", - сказал глава государства.

По словам Макрона, собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде".

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. 

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Теги:   Франция Эммануэль Макрон собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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