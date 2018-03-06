Собчак заявила, что уже направила запрос в Украину о поездке в Крым

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Собчак о признании выборов в оккупированном Крыму высказывается осторожно и намерена ехать, поскольку, считает, что кандидату в президенты РФ, там есть, с кем поговорить

Собчак о признании выборов в оккупированном Крыму высказывается осторожно и намерена ехать, поскольку, считает, что кандидату в президенты РФ, там есть, с кем поговорить

Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в оккупированный Крым.

 

Об этом она заявила в прямом эфире 6 марта радиостанции Эхо Москвы.

"Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - сказала она. 

На уточняющий вопрос ведущего, едет ли Собчак к российским избирателям в Крым, Собчак ответила: "Я еду к людям, которые там живут. Там они очень разные. Я еду, в том числе, чтобы говорить с крымскими татарами. Там разные живут люди, поэтому мне будет, с кем там поговорить".

Ранее Собчак заявляла, что намерена посещать Крым с разрешения украинских властей.

Верховная Рада призвала не признавать результаты президентских выборов в России.

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции призвал международную общественность не признавать выборы президента России в оккупированном Крыму.

В Прокуратуре АРК заявили, что гражданам Украины, которые примут участие в организации или проведении российских выборов в аннексированном Крыму, будет грозить ответственность по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы.

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