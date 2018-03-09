Собчак провела возле Госдумы протест против сексуальных домогательств со стороны депутатов

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Собчак требовала исключить из ЛДПР депутата Леонида Слуцкого

Собчак требовала исключить из ЛДПР депутата Леонида Слуцкого

В четверг, 8 марта, кандидат в президенты России Ксения Собчак провела одиночный пикет у здания Государственной думы, требуя исключить из партии ЛДПР Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домагательствах.

Собчак пришла на протест с плакатом Депутаты, мы вас не хотим, передает Радио Свобода.

Она также обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в покрывании преступлений Слуцкого.

Напомним, ранее в Москве полиция задержала двух активисток Социалистической альтернативы Светлану Кушталову и Айтен Якубову, которые проводили одиночные пикеты у здания Госдумы России.

На днях журналистки Би-би-си, телеканала Дождь и RTVi сообщили о том, что депутат Слуцкий их домогался. Корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова опубликовала расшифровку аудиозаписи интервью со Слуцким, во время которого он провел рукой по ее интимным местам.

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