Собчак провела возле Госдумы протест против сексуальных домогательств со стороны депутатов

В четверг, 8 марта, кандидат в президенты России Ксения Собчак провела одиночный пикет у здания Государственной думы, требуя исключить из партии ЛДПР Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домагательствах.

Собчак пришла на протест с плакатом Депутаты, мы вас не хотим, передает Радио Свобода.

Она также обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в покрывании преступлений Слуцкого.

Напомним, ранее в Москве полиция задержала двух активисток Социалистической альтернативы Светлану Кушталову и Айтен Якубову, которые проводили одиночные пикеты у здания Госдумы России.

На днях журналистки Би-би-си, телеканала Дождь и RTVi сообщили о том, что депутат Слуцкий их домогался. Корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова опубликовала расшифровку аудиозаписи интервью со Слуцким, во время которого он провел рукой по ее интимным местам.