Собчак прокомментировала ссору с Жириновским на теледебатах

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прокомментировала конфликт с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским во время теледебатов.

"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее", - написала она в своем Instagram.

По словам Собчак, Жириновский почти 30 лет играет роль "заградотряда, который все превращает в цирк и нелепость". Она подчеркнула, что российские власти специально используют Жириновского, чтобы сделать невозможным любой серьезный диалог между кандидатами.

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время словесной перепалки с Ксенией Собчак потерял над собой контроль, перешел на нецензурную лексику и потребовал от ведущего выгнать ее из студии. В свою очередь Собчак в ответ на оскорбления облила Жириновского водой.