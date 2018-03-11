Собчак ответила Климкину: У кого из нас шизофрения?

Ксения Собчак заверила, что запланировала поездку в Крым не для предвыборной агитации

Кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила удивление комментарием министра иностранных дел Украины Павла Климкина по поводу ее просьбы разрешить посещение Крыма.

Свою позицию она опубликовала в Instagram.

"Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?" - написала Собчак.

Она заверила, что запланировала поездку в Крым не для предвыборной агитации. Выборы президента РФ состоятся 18 марта, в том числе на территории оккупированного Крыма. В связи с этим Украина призвала мировое сообщество не признавать их результаты.

"Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди - украинские и российские граждане - ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти", - отметила Собчак.

Политик считает, что проблема Крыма "неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России".

"Я - один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года (аннексия Крыма Россией - ред.) - грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм", - заявила Собчак.

Напомним, 27 февраля Собчак обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом, в котором просила разрешить въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины.

В ответ на это Климкин обвинил Собчак в "политической шизофрении".

"Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории - это точно шизофрения. Конечно, политическая", - отмечал он.

Вскоре после этого Собчак внесли в базу сайта Миротворец за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

По данным активистов сайта, она посетила аннексированный Крым без разрешения украинских властей в апреле и июле 2014 года, а также оправдывала российскую оккупацию.

Кроме того, в Миротворце обвинили Собчак в "манипулировании общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов".

В штабе Собчак пояснили, что в указанное время она посещала аннексированный Крым для подготовки независимого репортажа.