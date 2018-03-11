Собчак ответила Климкину: У кого из нас шизофрения?

Кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила удивление комментарием министра иностранных дел Украины Павла Климкина по поводу ее просьбы разрешить посещение Крыма.
Свою позицию она опубликовала в Instagram.
"Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?" - написала Собчак.
Она заверила, что запланировала поездку в Крым не для предвыборной агитации. Выборы президента РФ состоятся 18 марта, в том числе на территории оккупированного Крыма. В связи с этим Украина призвала мировое сообщество не признавать их результаты.
"Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди - украинские и российские граждане - ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти", - отметила Собчак.
Политик считает, что проблема Крыма "неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России".
"Я - один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года (аннексия Крыма Россией - ред.) - грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм", - заявила Собчак.
Дорогие друзья, граждане Украины, граждане России, жители Крыма. 27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года – одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность – сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно поэтому я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории – как и законов России, гражданином которой я являюсь. В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России. Я – один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм. Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении». Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?
Напомним, 27 февраля Собчак обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом, в котором просила разрешить въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины.
В ответ на это Климкин обвинил Собчак в "политической шизофрении".
"Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории - это точно шизофрения. Конечно, политическая", - отмечал он.
Вскоре после этого Собчак внесли в базу сайта Миротворец за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".
По данным активистов сайта, она посетила аннексированный Крым без разрешения украинских властей в апреле и июле 2014 года, а также оправдывала российскую оккупацию.
Кроме того, в Миротворце обвинили Собчак в "манипулировании общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов".
В штабе Собчак пояснили, что в указанное время она посещала аннексированный Крым для подготовки независимого репортажа.
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