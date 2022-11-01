«Куратор Собчак — Кириенко». Марк Фейгин описал роль подконтрольной Кремлю «оппозиционерки» 1 ноября, 16:23 Ксения Собчак в июне 2021 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Бывший депутат Госдумы РФ, а теперь оппозиционный блогер Марк Фейгин в интервью НВ описал роль подконтрольной Кремлю «оппозиционерки» Ксении Собчак.

«Собчак — это богема, безусловно, часть путинской системы, но она не входит в элиту. Богема — обслуга, которая, скорее, выполняет решение элиты. При этом такая обслуга может быть разной: от пропаганды до культурных деятелей», — объяснил Фейгин НВ.

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Он отметил, что она «продает себя как независимого журналиста, каким она, разумеется, не является ни по своему содержанию, ни по своим отношениям в среде власти».

Российский оппозиционер сказал, что близость Собчак к власти как к таковой ни для кого не является секретом, а ее непосредственный куратор в Кремле — Сергей Кириенко.

«Мама у нее член Совета Федерации от Тувы, выходцем из которого является Сергей Шойгу, министр обороны. Охранником в детстве у Собчак был Виктор Золотов — нынешний глава Росгвардии (с Собчак у него очень теплые тесные отношения)» — напомнил Фейгин.

Он также обратил внимание на то, что Собчак не является явным противником войны и российского диктатора Владимира Путина.

«Она держится правил, не нарушает их. Конечно, ей может это всё не нравиться — то, что происходит, но она выгодоприобретатель от всей этой системы все эти годы, все 25 лет [время правления Путина]. С чего бы ей менять шило на мыло? Ее муж Константин Богомолов обласкан властью всеми местами, какими только возможно, является художественным руководителем театра, зарабатывает деньги бешеные бюджетные, близок к [мэру Москвы Сергею] Собянину так же, как и она», — констатировал российский оппозиционер.

В ночь на 26 октября российская псевдооппозиционная журналистка Ксения Собчак сбежала из России. Она выехала в Литву через Беларусь. Директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что Собчак въехала как гражданка Израиля и имеет право находится в стране до 90 дней.

Собчак выехала на фоне ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу об якобы вымогательстве у главы корпорации Ростех Сергея Чемезова.

Кроме того, в СМИ также появились сообщения о том, что у Собчак также прошли обыски.

Сама пропагандистка свой отъезд из РФ пока не комментировала.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в 90-е работал на ее отца, тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Кроме того, кремлевский режим использовал псевдооппозиционерку в качестве так называемого «спойлера» для оттягивания голосов противников действующей власти во время президентских выборов в РФ 2018 года.